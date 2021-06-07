لبنان

الخيارات تضيق.. والأسبوع الحالي حاسم

Lebanon 24
07-06-2021 | 17:43
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قالت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان "الخيارات تضيق، وان إطلالة الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من شأنها ان تحمل مؤشرات حول المسار الحكومي".

وأشارت إلى ان "الرئيس برّي ينتظر الموقف اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه".

وأضافت المصادر ان "الرئيس المكلف سعد الحريري لن يبقى صامتاً إلى ما لا نهاية، وانه سيجري مشاورات مع الرئيس برّي قبل الاقدام على أية خطوة، لا سيما الاعتذار عن تأليف الحكومة، حتى لا تبقى رئاسة الحكومة خارج التأثير، ولا يتحمل مسؤولية الانهيار الحاصل".
المصدر: اللواء
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