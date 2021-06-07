تكتّم شديد على الإتصالات الحكومية

علمت "اللواء" ان "الاتصالات التي يقوم بها الرئيس نبيه بري وبتنسيق مع حزب الله ومع البطريرك بشارة الراعي وبدعم فرنسي علني وواضح، تجري بتكتم شديد بإجماع اوساط بعبدا وعين التينة وبيت الوسط، ما يعني ان الانتظار ما زال سيد الموقف لحين تبيان نتائج هذه الاتصالات. فيما قالت اوساط الرئيس سعد الحريري الموجود في لبنان، انه ابلغ جميع الاطراف انه قام بكل واقصى ما يمكنه القيام به "ويللي علينا عملناه" وكل الاطراف سلّمت بذلك".