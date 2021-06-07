تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".