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لبنان
انهيارات خطيرة
Lebanon 24
07-06-2021
|
18:39
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تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر:
اللواء
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