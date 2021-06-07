لبنان

انهيارات خطيرة

Lebanon 24
07-06-2021 | 18:39
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تعاني مؤسسات عامة من انهيارات خطيرة، تبدو معها عاجزة عن تأمين متطلبات المستفيدين منها، مع تصاعد الأزمة المالية والدوائية، فضلاً عن الأسعار، وفق ما ذكرت صحيفة "اللواء".
المصدر: اللواء
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