لبنان

فيدرالية الكهرباء

Lebanon 24
07-06-2021 | 18:42
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يقول مطلعون أن انهيار الكهرباء، والعتمة الشاملة، يطرح بصورة عملية فيدرالية الكهرباء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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