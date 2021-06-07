لبنان

أرشيف المحكمة الى لبنان

Lebanon 24
07-06-2021 | 21:20
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إنصبت الأنظار في الايام الماضية على ارشيف المحكمة الخاصة بلبنان ولجنة التحقيق الدولية، التي تُبذل مساعٍ لإعادتها الى لبنان بحجة انعقاد الاختصاص للمجلس العدلي في حال انتهاء عمل المحكمة.
المصدر: نداء الوطن
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