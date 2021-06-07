لبنان

مليار دولار من الاحتياطي الالزامي

Lebanon 24
07-06-2021 | 21:24
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إعتبر مرجع مصرفي ان الاجراء الاخير للمجلس المركزي لمصرف لبنان يهدف الى تمكين المصرف من التصرف بقيمة مليار دولار من الاحتياطي الالزامي، لتخصيصها لدعم المحروقات وأدوية الأمراض المزمنة.
المصدر: نداء الوطن
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