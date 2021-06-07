لبنان

خلل مقصود

Lebanon 24
07-06-2021 | 21:25
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تبين وجود خلل مقصود في القيود المحاسبية في مديرية الشؤون المالية في مؤسسة كهرباء لبنان، حيث يمكن بنتيجته الدخول الى القيد الافتتاحي المدور من السنة السابقة والقيام بالتعديلات التي تريدها المؤسسة، مما يهدر الثقة بكافة الارصدة المحاسبية.
المصدر: نداء الوطن
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