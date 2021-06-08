لبنان

جنبلاط لـ "النهار": لماذا تضييع كل هذا الوقت وعدم تشكيل حكومة؟

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:31
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ "النهار" عشية مغادرته بيروت في ‏زيارة لموسكو "ما ‏السر الذي يمنع تأليف الحكومة طوال الاشهر الاخيرة في خضم كل هذا السيل الجارف من التحديات. ويسأل ‏‏"لماذا تضييع كل هذا الوقت وتكبد كل هذه الخسائر". ويؤكد ان كل المطلوب هو تأليف حكومة مهمة مؤلفة من ‏مجموعة من الاختصاصيين بحسب ما وضع اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويقول انه "في حال ‏تشكلت الحكومة لا بد من توحيد أرقام العجز امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض وعقد ‏مؤتمرات من اجل لبنان فلن يحصل على أكثر من مليار ونصف مليار دولار وسط كل هذه الحاجة". ولا يرى ‏فائدة من التوجه الى تقديم استقالات من المجلس النيابي والتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة. ولا يلتقي هنا مع دعوة ‏‏"القوات اللبنانية" للسير في هذه الخطوة. ويستغرب في الوقت نفسه تلويح العونيين وكتلة "المستقبل" بهذه ‏الاستقالة
المصدر: النهار
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