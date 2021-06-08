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لبنان
جنبلاط لـ "النهار": لماذا تضييع كل هذا الوقت وعدم تشكيل حكومة؟
Lebanon 24
08-06-2021
|
06:31
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قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ "النهار" عشية مغادرته بيروت في زيارة لموسكو "ما السر الذي يمنع تأليف الحكومة طوال الاشهر الاخيرة في خضم كل هذا السيل الجارف من التحديات. ويسأل "لماذا تضييع كل هذا الوقت وتكبد كل هذه الخسائر". ويؤكد ان كل المطلوب هو تأليف حكومة مهمة مؤلفة من مجموعة من الاختصاصيين بحسب ما وضع اسسها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. ويقول انه "في حال تشكلت الحكومة لا بد من توحيد أرقام العجز امام صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على قروض وعقد مؤتمرات من اجل لبنان فلن يحصل على أكثر من مليار ونصف مليار دولار وسط كل هذه الحاجة". ولا يرى فائدة من التوجه الى تقديم استقالات من المجلس النيابي والتوجه الى انتخابات نيابية مبكرة. ولا يلتقي هنا مع دعوة "القوات اللبنانية" للسير في هذه الخطوة. ويستغرب في الوقت نفسه تلويح العونيين وكتلة "المستقبل" بهذه الاستقالة
المصدر: النهار
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