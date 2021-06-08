لبنان

الفرنسيون يسألون: "شو صار معكن"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-06-2021 | 08:15
A-
A+
Doc-P-831065-637587363138974277.jpg
Doc-P-831065-637587363138974277.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مصدر ديبلوماسي معني "ان لا توجه لدى الادارة الفرنسية لطرح مبادرة او حلول جديدة للازمة الحكومية في لبنان، بعد التعثر الكبير الذي لحق بالمبادرة التي اعلنها الرئيس ماكرون".

 

ويضيف المصدر "ان الاهتمام الفرنسي يتركز على دعم الجيش وسائر القوى الامنية لتخفيف الضغوط التي تعاني منها وتمكينها من الاستمرار في دورها  في الحفاظ على الامن الاستقرار".

 

وتابع "أن باريس تتحضر لعقد مؤتمر دولي لدعم المؤسسة العسكرية، وتنتظر تسهيل تشكيل الحكومة كشرط لحصول لبنان على مساعدات تسهم في رفع المعاناة عن اللبنانيين".

 

واشار الى" ان المسؤولين الفرنسيين ابلغوا المعنيين بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها في سهر ايار من العام المقبل، كما اوصلوا رسالة الى القيادات اللبنانية والهيئات المعنية في المجتمع المدني مباشرة أو بالواسطة، بضرورة التحضير لهذا الاستحقاق".

 

ولفت المصدر الى" ان الفرنسيين امتنعوا اخيرا عن التدخل في تفاصيل الملف الحكومي، وجلّ ما يقومون به هو الاستفسار من أطراف داخلية عما توصلت اليه الاتصالات الحكومية الاخيرة".

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:14 | 2021-06-08
04:01 | 2021-06-08
04:00 | 2021-06-08
03:54 | 2021-06-08
03:45 | 2021-06-08
03:36 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website