النيابة العامّة تذكّر وديع عقل بـ"آداب المحامين": التحقيقات بـ"التحويلات السويسرية" هي الأكثر تقدماً

أكّدت النيابة العامّة التمييزية رداً على تغريدة لعضو المجلس السياسي في "التيار الوطني الحر"، المحامي وديع عقل، أنّ التحقيقات في قضية التحويلات السويسرية المتعلّقة بحاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، هي "الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه".

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على "تويتر"، إنّ "التحقيقات في قضية التحويلات السويسرية في لبنان هي الأكثر تقدماً بين سائر التحقيقات الخارجية في الموضوع عينه".

وذكرت النيابة العامة، المحامي عقل بالمادّة بالمادة 39 "آداب المحامين"، قائلة: "وتجنباً لنشر أخبار مضللة نذكّر بأنّ المادة 39 (أداب المحامين) توجب على المحامي الامتناع من استخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات للكلام في القضايا العالقة امام القضاء".

وكان عقل غرّد عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "تتواصل التحقيقات الخارجية بحقّ رياض سلامة بينما القضاء اللبناني لم يتخذ أي إجراء من نوع التوقيف أو الحجز أو المصادرة في الداخل اللبناني. علماً أن رئيس التفتيش القضائي بركان سعد لم يستمع بعد إلى مدعي عام التمييز غسان عويدات في ملف إنفجار مرفأ بيروت ولا بمخالفة المادة 12 أ.م.ج!!".