لبنان

الـ400 دولار "طبخة بحص... fresh"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2021 | 09:15
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علًق أحد الحقوقين على قرار دفع مبلغ 400 دولار fresh للمودعين من حساباتهم شهرياً إعتباراً من الأول من تموز المقبل، بإجراء عملية حسابية سهلة إستنتج منها الآتي:
اذا كان كل فرع من فروع المصارف اللبنانية لديه 4000 مودعٍ سيسحب كل مودع منهم 400 دولار في الشهر، فإن الحاصل سيكون مليون وستمائة دولار fresh، أي أن كل فرع من فروع المصرف سيحتاج الى تأمين مليون وستمائة دولار أميركي fresh شهرياً.

واذا افترضنا أن عدد فروع المصارف، بعد دمج وإغلاق عدد منها، سيبلغ 200 فرعاً فهذا يعني أن السوق المصرفي في لبنان تحتاج الى تأمين 320 مليون دولار أميركي شهرياً، فهل المصارف قادرة على تأمين هذا السقف العالي من الدولارات؟
واذا كان قرار حاكم المركزي ملزِماً للمصارف، فالارجح ان تعلن  المصارف  بأنها عاجزة وغير قادرة على  أداء عملها، ما يعني حكماً تعثرها والذهاب الى الافلاس الذي هو ممنوع عليها!
بالخلاصة ... إنها طبخة بحص...

لبنان

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