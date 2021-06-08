لبنان

بعد وصفه "الحزب" بـ"الشيطان الأخرس".. مستشار نصرالله يردّ على ناجي حايك

Lebanon 24
08-06-2021 | 09:26
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ردّ النائب السابق حسين الموسوي، المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، على الناشط في "التيار الوطني الحر"، ناجي حايك، الذي وصف الحزب في إحدى إطلالاته التلفزيونية بأنّه "شيطان أخرس".
 
وقال الموسوي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "حليف آخر: حزب الله شيطان أخرس لأنه ساكت عن الحق. تصويب: الحق بمعناه الحقيقي هو الذي يحدده ويعرفه أهل العلم والعدل على أنه في ميزان الله حق، و"حزب الله" لم يسكت يوماً عن هذا الحق، أما الذي تعنيه أنت فهو ليس بحق ما دام" حزب الله" ساكتاً عنه، فـ"حزب الله" قد ورث ميزان الأنبياء والرسل".
 
وكان حايك قال في إحدى إطلالاته التلفزيونية إنّ "الاستياء من "حزب الله" هو لأنّ "حزب الله" لا يقف مع الحقّ على الرغم من معرفته أنّ هناك اعتداءً على الدستور وعلى الميثاق بموضوع تشكيل الحكومة و"عم يكون شيطان أخرس". 
 
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