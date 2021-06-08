لبنان

"حزب الله" لعون: "خرق الدستور والميثاق من عندكم"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2021 | 10:15
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اعتبرت أوساط سياسية متابعة أنّ ردّ النائب السابق حسين الموسوي وهو المستشار السياسي للأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، على الناشط في "التيار الوطني الحر"، ناجي حايك، هو رسالة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون و"التيار" بأنّ "الخرق للدستور والميثاق من عندكم وليس من بيت الوسط".
 
وكان حايك وصف الحزب في إطلالة تلفزيونية بأنّه "شيطان أخرس" في سياق حديثه عن تشكيل الحكومة، حيث قال: "الاستياء من حزب الله هو لأنّه لا يقف مع الحقّ على الرغم من معرفته أنّ هناك اعتداءً على الدستور وعلى الميثاق بموضوع تشكيل الحكومة وعم يكون شيطان أخرس".
 
وردّ الموسوي اليوم على حايك بالقول إنّ "حزب الله لم يسكت يوماًعن هذا الحق، أما الذي تعنيه أنت فهو ليس بحق ما دام حزب الله ساكتاً عنه".

لبنان

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