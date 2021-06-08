ازالة البسطات والاكشاك الممتدة على طول كورنيش الميناء البحري (صور)

نُفذّ قرار ازالة البسطات والاكشاك الممتدة على طول كورنيش الميناء البحري من قبل عناصر شرطة البلدية والعمال بمؤازرة الجيش وقوى امن داخلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".