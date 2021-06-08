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لبنان
ازالة البسطات والاكشاك الممتدة على طول كورنيش الميناء البحري (صور)
Lebanon 24
08-06-2021
|
10:18
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نُفذّ قرار ازالة البسطات والاكشاك الممتدة على طول كورنيش الميناء البحري من قبل عناصر شرطة البلدية والعمال بمؤازرة الجيش وقوى امن داخلي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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