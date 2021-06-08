لبنان

رئيس رابطة قدامى القضاة بذكرى اغتيال القضاة الأربعة: نفتقدكم في هذا الزمان الرمادي المخيّم على لبنان وعلى القضاء

Lebanon 24
08-06-2021 | 03:36
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قال القاضي الدكتور أنطوني عيسى الخوري، رئيس رابطة قدامى القضاة في لبنان، في ذكرى اغتيال القضاة الأربعة: " الثامن من حزيران عام 2021 الموافق للذكرى الثانية والعشرين لاغتيالكم أيها الزملاء الرؤساء الشهداء القضاة حسن عثمان وعماد شهاب ووليد هرموش وعاصم أبو ضاهر على قوس محكمة الجنايات في الجنوب، وقد جعل فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون مشكوراً من هذه الذكرى في العام 2018 ذكرى وطنيّة يستذكركم فيها كلّ الوطن لأنها ترمز إلى التفاني بالعمل حتى بذل الذات.

تحيّة إكبار إلى أرواحكم الطاهرة، طبعاً لا تكفي سطور قليلة لإيفاء حقّكم، فإن ذكراكم تبقى حيّة في قلوبنا لأنكم طبعتم تاريخ مسيراتكم على هذه الأرض بطابع اللا زوال، وكنتم مميّزين في سلوككم الرصين والمستقيم مرتاحي الضمير لأنكم كنتم متمسّكين بما يمليه عليكم القانون ملتزمين بالموجب الأساسي ألا وهو "موجب تحفّظ القاضي"، وتقومون بمهامكم السامية خير قيام بتأدية الواجب بإرساء العدالة محصّنين بحريّتكم وحكمتكم وإستقلاليّتكم وتعطون لصاحب الحق حقّه مطبّقين القول المأثور "الحق يعلو ولا يعلى عليه"، فحزتم ثقة المواطن، وهذه الثقة هي معيار تقدّم المجتمع.

إننا نفتقدكم اليوم في هذا الزمان الرمادي المخيّم على وطننا لبنان وعلى القضاء سائلين الله أن تزول هذه الغمامة قريباً بقيامة لبنان وإقرار إقتراح القانون المتعلّق بالسلطة القضائيّة المستقلّة من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب إبتداءً من حصر صلاحيّة إجراء التشكيلات القضائيّة بمجلس القضاء الأعلى...

رحمة اللّه عليكم أيها الزملاء الشهداء، فإن أمثالكم يرحلون ولكن لا يغيبون، فدخلتم في ضمير الناس، وستظلّون منارة مشرقة للجميع.

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