لبنان

عراجي: لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا على المستوى الصحي

Lebanon 24
08-06-2021 | 04:01
A-
A+
Doc-P-831104-637587471134888750.jpg
Doc-P-831104-637587471134888750.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى النائب عاصم عراجي أن لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا على المستوى الصحي تستلزم خطوات سريعة لحل الازمة ومنع الانهيار الذي حذرنا منه حيث يفقد السوق بشكل يومي الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر عراجي ان هناك أدوية موجودة في المستودعات الا ان الشركات المستوردة ترفض الافراج عنها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف لبنان الذي يشكك بالفواتير المقدمة من قبلها ويطالب بالتدقيق بها لاسيما وان المبالغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة وصلت الى 900 مليون دولار، في حين يستهلك لبنان سنويا حوالى المليار ومئة مليون دولار كدعم للدواء المستورد.

عراجي تحدث عن انعكاس التهريب على السوق اللبناني داعيا الى ضرورة تشديد الرقابة على المعابر لوقف تهريب الدواء أو احتجازه في المستودعات

وعن مذكرة الضمان الاجتماعي المتعلقة بوقف ما اسماه الدخول غير المبرر للمريض الى المستشفيات، أشار عراجي الى ان مدير عام الضمان محمد كركي كان واضحا في هذا الاطار حيث شدد على الحاجة الطارئة والماسة للمريض لدخوله المستشفى، واضعا التعميم الذي صدر ضمن عملية ضبط للمرضى الذين لا يحتاجون الى مستشفى
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:41 | 2021-06-08
07:18 | 2021-06-08
07:13 | 2021-06-08
07:04 | 2021-06-08
07:00 | 2021-06-08
06:46 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website