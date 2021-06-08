عراجي: لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا على المستوى الصحي

رأى النائب عاصم عراجي أن لبنان بلغ مرحلة صعبة جدا على المستوى الصحي تستلزم خطوات سريعة لحل الازمة ومنع الانهيار الذي حذرنا منه حيث يفقد السوق بشكل يومي الأدوية والمستلزمات الطبية.وفي حديث لإذاعة "صوت كل لبنان"، اعتبر عراجي ان هناك أدوية موجودة في المستودعات الا ان الشركات المستوردة ترفض الافراج عنها قبل الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف لبنان الذي يشكك بالفواتير المقدمة من قبلها ويطالب بالتدقيق بها لاسيما وان المبالغ خلال الأشهر الخمسة الأخيرة وصلت الى 900 مليون دولار، في حين يستهلك لبنان سنويا حوالى المليار ومئة مليون دولار كدعم للدواء المستورد.عراجي تحدث عن انعكاس التهريب على السوق اللبناني داعيا الى ضرورة تشديد الرقابة على المعابر لوقف تهريب الدواء أو احتجازه في المستودعاتوعن مذكرة الضمان الاجتماعي المتعلقة بوقف ما اسماه الدخول غير المبرر للمريض الى المستشفيات، أشار عراجي الى ان مدير عام الضمان محمد كركي كان واضحا في هذا الاطار حيث شدد على الحاجة الطارئة والماسة للمريض لدخوله المستشفى، واضعا التعميم الذي صدر ضمن عملية ضبط للمرضى الذين لا يحتاجون الى مستشفى