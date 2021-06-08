إشكال وإطلاق نار وتكسير في البداوي.. والسبب طابور البنزين

وقع إشكال في منطقة البداوي بالقرب من مدخل الأوتوستراد الجديد حيث عمد أحد الاشخاص ويدعى "م. ع." على ركن سيارته أمام كشك قهوة يعود لآل كحيل لانتظار دوره في الطابور لتعبئة سيارته وقود من إحدى المحطات، وفق ما أفاد مندوب "لبنان 24" في الشمال.وتطور الاشكال لاحقاً الى تلاسن بين صاحب الكشك وصاحب السيارة حيث أقدم حينها صاحب الكشك على تكسير السيارة وضرب سائقها بآلات حادة ليقوم بعدها صاحب السيارة باستدعاء ابنائه مصطحبين معهم مسدساً حربياً وبندقية حربية وقاموا بإطلاق النار باتجاه الكشك ثمّ تكسيره.وأصيب على اثر الاشكال المدعو "م. ع" بجروح في حين حضرت على الفور دورية من الجيش وعملت على تطويق الاشكال فيما تعمل على ملاحقة مطلقي النار تمهيداً لتوقيفهم.