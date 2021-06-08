لبنان

طقس ربيعي خلال الأيام المقبلة.. واحتمال هطول أمطار خفيفة غداً

Lebanon 24
08-06-2021 | 04:24
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبل ودون تعديل في الداخل، كما يحتمل هطول أمطار خفيفة فترة الظهيرة في شمال البلاد.
 
في التفاصيل، طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة.
ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر حزيران ما بين 21 و30 درجة).

الثلاثاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة على الساحل والجبل ودون تعديل في الداخل، كما يحتمل هطول أمطار خفيفة فترة الظهيرة في شمال البلاد.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض محدود في درجات الحرارة، كما يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 20 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 28 درجة، في الداخل من 14 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا إلى متوسط أحيانا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و75%
- حال البحر: منخفض الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.
- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 5,37
- ساعة غروب الشمس: 19,47
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