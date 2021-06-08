قطع الطريق الدولية في شعث احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

قطع عدد من أهالي بلدات شعث، نبحا، ريحا، قرحا، الحرفوش، القدام وبرقا طريق بعلبك - حمص الدولية لبعض الوقت عند مفرق بلدة شعث، احتجاجاً على التقنين القاسي وغير المسبوق للكهرباء، حيث تتراوح ساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي في تلك القرى بين ساعة واحدة و4 ساعات، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".وتحدث باسم المحتجين رئيس رابطة مختاري البقاع الشمالي المختار علي الحاج حسن، فقال: "أنتم اليوم عندما تقطعون الكهرباء عن قرانا، تقطعونها عن جهاز التنفس الاصطناعي عن المرضى، فتحكمون بالإعدام على مرضانا، وتقطعون الكهرباء عن براداتنا التي نحفظ فيها أدوية أطفالنا وأدوية الأمراض المستعصية، وتساهمون في يباس مزروعاتنا، وهذه جريمة إنسانية".أضاف: "نطلق اليوم إنذارا أوليا، ولكن إن لم يتم التعاطي معنا بإيجابية، وإعادة الكهرباء بما فيه عدل بين جميع المواطنين، سنتخذ خطوات تصعيدية حتى تعود الأمور إلى نصابها".