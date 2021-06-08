لبنان

في الدكوانة... وجد منتحرا

Lebanon 24
08-06-2021 | 05:22
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أقدم احد المواطنين على الانتحار مطلقا النار على نفسه في منطقة الدكوانة، وافادت المعلومات ان المنتحر كان يعاني من مرض السرطان وهو في الستين من عمره.
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انتحار

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