أزمة جديدة... أسعار الفحوصات المخبرية سترتفع قريبا

أعلنت نقيبة أصحاب المختبرات الخاصة ميرنا حداد أنها "إجتمعت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتم التدقيق في الفواتير التي قدمها مستوردو الأدوات الطبية لتحديد أولويات التسديد من قبل مصرف لبنان وأبدت الحاكمية تجاوبها معنا لحلحلة الأمور".وقالت في حديث لـ”الجديد”: "طلبنا من الأشخاص الذين ليس لديهم ضرورة لإجراء الفحوصات المخبرية أن يؤجلوا فحوصهم إلى حين إيجاد حل للأزمة".ولفتت حداد إلى أن "المختبرات لم ترفع أسعارها حتى الآن وسيتم رفع التسعيرة قريباً على أن يتم تحديد النسبة مساء اليوم".