إحتفال رمزي في قصر عدل بيروت في ذكرى استشهاد القضاة الأربعة

أحيت وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الذكرى السنوية ال22 لاغتيال القضاة الأربعة على قوس المحكمة في صيدا: حسن عثمان، عاصم أبو ضاهر، وليد هرموش وعماد شهاب، في احتفال رمزي أقيم في قاعة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، حضره كل من وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، المديرة العامة لوزارة العدل القاضية رولا جدايل، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، رئيس رابطة قدامى القضاة القاضي أنطوني عيسى الخوري وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي ناضر كسبار ممثلاً نقيب المحامين ملحم خلف.وبعد الوقوف دقيقة صمت أمام النصب التذكاري للقضاة الشهداء حداداً على أرواحهم، وُضعت أكاليل من الزهر على النصب التذكاري بإسم وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ورابطة قدامى القضاة ونقابة المحامين في بيروت.