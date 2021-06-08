لبنان

مرتضى: لملاحقة العابثين بحرمة الأماكن المقدسة وإنزال أشد العقوبات بهم

Lebanon 24
08-06-2021 | 05:34
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أجرى وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى اتصالا هاتفيا بكاهن أبرشية جديدة الفاكهة الأب جان نصرالله، "استنكارا للإعتداء الذي استهدف مزار مار شربل في بلدة جديدة الفاكهة البقاعية".


ودعا مرتضى إلى "ملاحقة العابثين بحرمة الأماكن المقدسة وإنزال أشد العقوبات بهم"، مؤكدا أن "منطقة البقاع الشمالي ستبقى مثالا للمواطنة والأخوة والعيش المشترك في السراء والضراء".
 
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