جمهور حزب الله دافع عنهما لهذا السبب

اثار الانتباه دفاع مقربين من "حزب الله" ومناصرين له على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصريحات الوزير جبران باسيل وقبله النائب زياد اسود. كما اصر المدافعون في كلامهم ان هناك تحويرا لكلام اسود عن الحزب وان الامر تكرر امس مع باسيل.

وتقول مصادر معنية "ان حزب الله يسعى لمنع حصول اي شرخ بين القواعد السياسية والشعبية الخاصة به وقواعد التيار الوطني الحر، فكان هذا الجهد الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا وغير مسبوق".