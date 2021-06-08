لبنان

إرجاء زيارة جنبلاط لموسكو "لامر طارئ".. والاشتراكي يوضح

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
08-06-2021 | 05:43
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أعلنت السفارة الروسية في لبنان عبر حسابها على "فيسبوك" أن "بعد القيام بالترتيبات لزيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى موسكو للقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف وبسبب ظرف استثنائي طرأ، فقد تم الاتفاق مع جنبلاط على تأجيل الزيارة التي كانت مقررة اليوم الى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه".
 
واكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي  لـ"لبنان 24" أنه لا يوجد أي اعتبارات سياسية وراء تأجيل الزيارة الذي حصل بالتفاهم مع النائب السابق وليد جنبلاط مشددة على ان بيان السفارة الروسية واضح جدا ودقيق ولا يحتمل اي تاويل، هذا عطفا على أن ما يربط رئيس التقدمي الإشتراكي  بروسيا وقيادتها علاقة تاريخية  وممتازة ومستمرة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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