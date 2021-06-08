أطفال لبنان أمام أزمة خانقة: "لا حفاضات"

بعد تفاقم أزمة حليب الاطفال وانقطاعه من مختلف الصيدليات، أفادت المعلومات ان "حفاضات" الاطفال حديثي الولادة، من مختلف الانواع، باتت شبه مقطوعة من الاسواق اللبنانية، والمتوفر منها يباع بسعر خيالي.