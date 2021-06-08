لبنان

أطفال لبنان أمام أزمة خانقة: "لا حفاضات"

Lebanon 24
08-06-2021 | 05:43
A-
A+
Doc-P-831149-637587542284250731.jpg
Doc-P-831149-637587542284250731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 بعد تفاقم أزمة حليب الاطفال وانقطاعه من مختلف الصيدليات، أفادت المعلومات ان "حفاضات" الاطفال حديثي الولادة، من مختلف الانواع، باتت شبه مقطوعة من الاسواق اللبنانية، والمتوفر منها يباع بسعر خيالي.
مواضيع ذات صلة
أزمة حليب الاطفال تتفاقم... اليكم ما فعلته هذه السيدة (فيديو)
lebanon 24
08/06/2021 22:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
الاطفال وكورونا... دراسة جديدة
lebanon 24
08/06/2021 22:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كل ما يجب ان تعرفه حول تلقيح الاطفال ضد كورونا
lebanon 24
08/06/2021 22:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24
حسن: نسعى لاستمرار الدعم وضمان وصول الدواء وحليب الاطفال إلى المواطن
lebanon 24
08/06/2021 22:56:22 Lebanon 24 Lebanon 24

حفاضات

اطفال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2021-06-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2021-06-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:41 | 2021-06-08
15:22 | 2021-06-08
15:17 | 2021-06-08
15:16 | 2021-06-08
14:43 | 2021-06-08
14:15 | 2021-06-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website