في "بطرام"... حادث سير و 3 جرحى (صور)

وقع حادث سير في بلدة بطرام في الكورة بين سيارة بلدية عابا وسيارتين مدنيتين، أدى إلى وقوع 3 إصابات. وقام فريق من الصليب الأحمر اللبناني بنقل المصابين إلى مستشفى الكورة والبرجي.