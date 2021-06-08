لبنان

في "بطرام"... حادث سير و 3 جرحى (صور)

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:04
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 وقع حادث سير في بلدة بطرام في الكورة بين سيارة بلدية عابا وسيارتين مدنيتين، أدى إلى وقوع 3 إصابات. وقام فريق من الصليب الأحمر اللبناني بنقل المصابين إلى مستشفى الكورة والبرجي.
 
 
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