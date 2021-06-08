لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:35
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8 /6 /2021 ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة عرسال – البقاع".

واعلنت في بيان ثان، انه "بتاريخ 8/ 6 / 2021 ما بين الساعة 12.00 والساعة 13.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة الكنيسة – وادي خالد".

وفي بيان ثالث، اشارت الى ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 8 و10/ 6/2021، بإجراء تمارين جوية نهارية وليلية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها إلقاء قنابل وصواريخ من الطائرة Super Tucano".

كما اصدرت بيانا رابعا، افادت في خلاله ان "وحدات من الجيش وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ستقوم لغاية 11/ 6 /2021 ما بين الساعة 7.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بتنفيذ تمارين تدريبية في عرض البحر قبالة الناقورة، تتخللها رمايات بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة.
لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".

وختاما اعلنت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 18 /6 /2021 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في مناطق: رأس مسقا، سقي أبو علي، حامات، وادي خالد، أكروم، جبل المالح، المنشآت - الشمال، كفرفالوس، والشواكير - الجنوب، وفي حقل رماية قاعدة رياق الجوية، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
 
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