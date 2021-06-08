لبنان

أشارات السير في لبنان... "تعا ولا تجي" (صورة)

Lebanon 24
08-06-2021 | 06:33
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تظهر الى العلن في الآونة الاخيرة مشاكل اشارات السير في مختلف المناطق اللبنانية، اذ يتوقف بعضها عن العمل فيما يعمل البعض الاخر بطريقة عشوائية وغير منتظمة، وقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى اشارات السير في منطقة انطلياس وتحديدا في شارع "الاخوين رحباني" وبدت الاشارة تعمل بلونيها الاحمر والاخضر في الوقت عينه، مما دفع الناشطون الى التعليق عليها بعبارة "تعل ولا تجي".
 
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