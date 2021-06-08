أشارات السير في لبنان... "تعا ولا تجي" (صورة)

تظهر الى العلن في الآونة الاخيرة مشاكل اشارات السير في مختلف المناطق اللبنانية، اذ يتوقف بعضها عن العمل فيما يعمل البعض الاخر بطريقة عشوائية وغير منتظمة، وقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لاحدى اشارات السير في منطقة انطلياس وتحديدا في شارع "الاخوين رحباني" وبدت الاشارة تعمل بلونيها الاحمر والاخضر في الوقت عينه، مما دفع الناشطون الى التعليق عليها بعبارة "تعل ولا تجي".