في جزين... محطات تحتكر مادة البنزين ووزارة الاقتصاد تتحرك (صور)

تابعت فرق مصلحة الاقتصاد في محافظة لبنان الجنوبي جولاتها الميدانية، وذلك في إطار ملاحقتهم المستمرة وضبط كل من تسول له نفسه من أصحاب محطات الوقود التلاعب باسعار المحروقات اواحتكارها ومنعها عن المواطنين .وتركزت جولة فريق من المراقبين اليوم في منطقة جزين ، حيث عمدوا بمؤازرة عناصر من مكتب أمن الدولة فيها ، إلى الكشف على خزانات وقود لمحطات سطروا على إثرها محضري ضبط بحق محطتين لاحتكارهما مادة البنزين فئة 95 ، واجبارهما على بيع المادة للزبائن .