لبنان

باسيل: لا يجوز التقاعس وترك البلد تحت رحمة مستشار عليه شبهات

Lebanon 24
08-06-2021 | 14:04
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قال رئيس التيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل "حرام تمادي الظلم، لا يجوز انقطاع الترابة وبيعها بالسوق السوداء ليستفيد تجار وسماسرة ويُحرَم منها البناؤون"، وأضاف: "الترابة لا تمسّ فقط قطاع البناء واعادة اعمار بيروت ومرفئها، بل تطال الصناعة والزراعة والسياحة والسكن، بالبحر وبالجبل، على ابواب الصيف".
 
وأكد باسيل بعد استقباله نقابة المتعهدين أنه "لا يجوز التقاعس وترك البلد تحت رحمة مستشار عليه شبهات جرّاء تصرّفاته"، وتابع: "فهمنا وسكتنا عن عدم تحمّل المسؤولية، ولكن تعمّد قطع البلد من مواد اساسية وحيوية مثل الدواء والمحروقات والكهرباء والترابة، جريمة لا يمكن السكوت عنها".
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