فهمي عرض مع سليمان لشؤون شمالية والتقى رؤساء بلديات بيروت والغبيري وزوق مكايل

استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال العميد محمد فهمي في مكتبه قبل ظهر اليوم، النائب محمد سليمان، وبحث معه في الاوضاع العامة، وآخر التطورات على الساحة الداخلية وفي شؤون تتعلق بمنطقة الشمال.واجتمع الوزير فهمي مع رؤساء بلديات بيروت جمال عيتاني والغبيري معن الخليل وزوق مكايل الياس بعينو، نقلوا اليه الصعوبات التي تواجهها البلديات في تنفيذ المشاريع المطلوبة منها ضمن واجباتها.وقال عيتاني بعد الاجتماع: "اجتمعنا اليوم مع معالي وزير الداخلية لعرض بعض المشاكل التي تواجهها البلديات في كل لبنان والظروف صعبة على تمر بها للقيام بالاعمال المطلوبة منها ضمن واجباتها، وهناك امور يجب ان تتعدل في قانون البلديات وفي قانون المحاسبة العمومية لكي تتمكن البلديات من العمل في هذه الظروف الصعبة، خصوصا على مستوى المشاريع التي كانت تقوم على عاتق البلديات، وليس باستطاعتنا تنفيذها في هذه الظروف. وكان معاليه متفهما واخذ بالملاحظات وبإقتراحاتنا التي ابديناها ووعدنا بالاجتماع مع المعنيين لتذليل العقبات وتسهيل الامور لتتمكن البلديات من القيام بواجباتها".