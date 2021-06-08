اللواء ابراهيم التقى فرونيسكا في زيارة تعارف

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مكتبه قبل ظهر اليوم، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا، في زيارة تعارف لمناسبة تسلمها مهماتها الجديدة في لبنان. وقد تمنى لها اللواء ابراهيم "التوفيق والنجاح في هذه المهمة".