لبنان

الجميل التقى السفير التونسي

Lebanon 24
08-06-2021 | 07:13
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التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل سفير تونس بوراوي الإمام بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة .
 
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