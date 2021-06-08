الجميل التقى السفير التونسي

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل سفير تونس بوراوي الإمام بحضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الدكتور ميشال ابي عبدالله ومنسق العلاقات الخارجية مروان عبدالله وجرى عرض لآخر المستجدات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة .