لبنان

دياب يوقع على موافقة استثنائية لاصدار مرسوم يتعلق بشركات الترابة

Lebanon 24
08-06-2021 | 07:56
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وقّع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، صباح اليوم، وبناء على تقرير اللجنة التشاركية الذي رفعته يوم أمس، على موافقة استثنائية لإصدار مرسوم يعطي كل من شركة الترابة الوطنية، شركة هولسيم ش.م.ل (الترابة السوداء) وشركة ترابة سبلين.م.ل. مهلة مؤقتة مدّتها ثلاثة أشهر، ابتداءً من تاريخه لاستخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة الاسمنت، شرط الالتزام بالشروط البيئية المفروضة والملزمة للشركات وتقديم المستندات المطلوبة إلى وزارة البيئة عبر وزارة الداخلية والبلديات، على أن تستكمل اللجنة التشاركية عملها في ضوء الاتفاق الملزم المرفق ربطًا بكتب اللجنة ويصار بالنتيجة إلى إجراء المقتضى لناحية آلية عمل الشركات بعد انتهاء المهلة المذكورة.
ولا يُنشئ إعطاء هذا الإذن، وبأي حال من الأحوال، أي حق مكتسب لشركات الترابة العاملة والقائمة ولا يعتبر بمثابة تسوية لوضعها الراهن.
 كما تم تفويض وزير الصناعة منح الأذونات اللازمة بالنسبة للترابة البيضاء والكلس والجفصين للمدة عينها، وكذلك تفويضه تحديد سعر الطن من الترابة السوداء والترابة البيضاء والكلس والجفصين بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والتجارة.
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