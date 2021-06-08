لبنان

الجيش: إحباط تهريب كمية من المحروقات

Lebanon 24
08-06-2021 | 08:06
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

أحبطت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخ 7 / 6 /2021 تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 18300 ليتر من مادة المازوت و4200 ليتر من مادة البنزين.
سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.

 
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