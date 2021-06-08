الجيش: إحباط تهريب كمية من المحروقات

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:أحبطت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال بتاريخ 7 / 6 /2021 تهريب كمية من المحروقات إلى الأراضي السورية قُدِّرت بـ: 18300 ليتر من مادة المازوت و4200 ليتر من مادة البنزين.سُلّمت المضبوطات إلى المراجع المختصة.