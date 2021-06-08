لبنان

هذا ما عُثر عليه في البحر قبالة شاطئ شكا

Lebanon 24
08-06-2021 | 08:54
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عُثر على جثة مجهولة الهوية في البحر قبالة شاطئ شكا وتعمل عناصر من فرق الانقاذ البحري في الدفاع المدني على انتشالها، على يتم نقلها لاحقا إلى أقرب مستشفى للمباشرة بالتحقيقات اللازمة من قبل الأجهزة المختصة للكشف عن هويتها.
 
 
 
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شكا

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