الصمد من بيت الوسط: شددنا على ضرورة تأليف حكومة

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في "بيت الوسط" النائب جهاد الصمد، الذي قال بعد اللقاء: "شددنا على ضرورة تأليف حكومة، مع الحفاظ على الثوابت وعدم خلق أعراف جديدة من شأنها أن تمس بصلاحية أي مؤسسة من مؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة مقام رئاسة الحكومة الذي نحرص عليه أشد الحرص".