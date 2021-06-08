لبنان

اتحاد بلديات الدريب استنكر اطلاق النار من مقاه ومسابح في البيرة وطالب الاجهزة الامنية باجراءات لردعهم

Lebanon 24
08-06-2021 | 08:33
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 اصدر إتحاد بلديات الدريب الأوسط بيانا، استنكر فيه "ما جرى ليلة امس من اطلاق نار واقلاق راحة الاهالي من المقاهي والمسابح المطلة على البحيرة ضمن نطاق بلدية البيرة"، وأكد دعم "المشاريع السياحية التي تحرك الاقتصاد المحلي وخصوصا في هذه الازمة التي تمر بها البلاد، لكن نرفض رفضا قاطعا ما يحدث من اطلاق نار عشوائي خلال هذه الحفلات والتسبب باصابة شرفات المنازل المجاورة وزجاج السيارات والازعاج من اصوات المكبرات الصوتية لساعات متأخرة. لذلك نطلب من الاجهزة الامنية التحرك والاستقصاء واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع اي ظاهرة مماثلة وتفادي حدوث المشاكل بين الاهالي واصحاب المقاهي".
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