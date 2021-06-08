الفرزلي: الشكاوى ضد حاكم مصرف لبنان تقلل من الثقة في النظام المصرفي

كشف نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، لوكالة "سبوتنيك"، أن الشكاوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان في محكمة أوروبية تقلل الثقة في النظام المصرفي.وقال الفرزلي خلال مقابلة حصرية معه: "أنت تعلم أن المحكمة الأوروبية هي مثال جاد، فالشكاوى التي ترد في أوروبا تأتي من اللبنانيين، وبعض المواطنين يحاولون فعل شيء تجاه البنك المركزي والنظام المصرفي بشكل عام لأسباب مختلفة، يحاولون زرع الشكوك وتقليص الثقة بمصرف لبنان للتأثير على علاقاته مع المنظمات الأخرى خارج البلاد".واعتبر أن الشكاوى المرفوعة لمكتب المدعي العام الفرنسي تهدف إلى تشويه سمعة حاكم مصرف لبنان وتساهم بخفض مستوى الثقة الدولية بالنظام المصرفي اللبناني.