"البنزين" من جديد... اشكالات واطلاق نار

بسبب التدافع والتسابق بهدف تعبئة البنزين، وقع إشكال فردي عند محطة "الوراق" على طريق عام حلبا - القبيات في عكّار وتطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من سلاح حربي، و حضرت دورية من إستخبارات الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الاشكال.