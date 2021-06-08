لبنان

"البنزين" من جديد... اشكالات واطلاق نار

Lebanon 24
08-06-2021 | 09:59
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 بسبب التدافع والتسابق بهدف تعبئة البنزين، وقع إشكال فردي عند محطة "الوراق" على طريق عام حلبا - القبيات في عكّار وتطوّر إلى إطلاق نار في الهواء من سلاح حربي، و حضرت دورية من إستخبارات الجيش إلى المكان وعملت على تطويق الاشكال.

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بنزين

حلبا

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