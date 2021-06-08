بالأرقام.. الواقع المر يصل إلى قهوة اللبنانيين

نشرت "الدولية للمعلومات"، الاثنين، تقريرها الدوري، الذي كشف أن استهلاك القهوة تراجع 40 بالمئة في لبنان.وذكر التقرير أن "الكثير من الأسر اللبنانية أحجمت عن تقديم القهوة أو تراجع شربها من قبل أفرادها بسبب الظروف الاقتصادية".وأشار التقرير استنادا إلى الجمارك اللبنانية إلى تراجع كميات البنّ التي تم استيرادها، لافتا إلى أنها "وصلت في عام 2020 إلى 19.602 طناً بقيمة 37 مليون دولار، مقارنة بـــ33.542 طناً بقيمة 71 مليون دولار في عام 2019، أي بتراجع 13.940 طنا بنسبة 41.5 بالمئة وقيمته 34 مليون دولار".فبعد التقشف في استهلاك الفاكهة واللحوم والخضار والأسماك وفقدان الأدوية، جاء الوقت الأصعب، التخلي عن فنجان القهوة العلاج الوحيد الذي بقي للبناني في الأوقات العصيبة.وقد تكون عادة شرب القهوة في لبنان الأكثر انتشاراً مقارنة بدول العالم. فوفق تقرير الدولية للمعلومات: "يدمن معظم اللبنانيين على شرب القهوة على مدار الساعة من الصباح إلى المساء، بوتيرة تتراوح ما بين بضعة فناجين وعشرات الفناجين يومياً، والقهوة هي أول ما يقدم للضيف في لبنان سواء لدى الأسر الغنية أو الفقيرة".ورأت الكاتبة والصحفية رولا عبد الله أن "القهوة رفيقة الشاعر والمبدع والصحفي والفنان، اندمجت في ثقافة المجتمع اللبناني على تنوعه، حتى غدت جزءاً أساسياً لا يُمكن تجاوزه".وأضافت "تعتبر القهوة -كافيين الصحفي- حيث يبدأ يومه بفنجان منها، فهي حبر الكتابة لدرجة إذا كانت القهوة معدة جيدا تكون الكتابة مبهرة".وقالت زميلتها رانية: "للأسف القهوة مدعومة إنما الصحفي غير مدعوم كما البلد".وتعتبر "ركوة عرب" واحدة من إبداعات الشاعر اللبناني طلال حيدر، التي تظهر شغفه بالقهوة.وعلى فنجان قهوة كتب "وحدن" وغنتها فيروز فاحتلّت مكانة كبيرة في نفوس وقلوب ملايين المستمعين، بينما لا يعرف حكايتها إلا قسمٌ منهم.فبداية الحكاية تعكس لنا كيف اعتاد حيدر ارتشاف قهوة الصباح من شرفة منزله المطلِّ على غابة جميلة يستقبل بها نهاره بمزاج عالٍ ويتفاءل بالسعادةوقالت سيدة ستينية في إحدى متاجر بيروت: "إذا فُقدت القهوة سأفقد شيئاً أساسياً من حياتي، بعض التفاصيل تهمني أكثر من القضايا الكبرى، فالقهوة هي أحد أهم الطقوس اليومية عندي تجمعني بجيراني". وكشفت هامسة عن شرائها 3 كيلو قهوة وتخزينها في البراد قبل شرائها بعض الأدوية.وطمأن رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص العلامات التجارية يحيى قصعة أن المقاهي والمصانع المرخصة لتجارة البن لم تشهد أي تراجع في المبيعات أو في استهلاك القهوة سواء في مقاهي الماركات المسجلة أم الوطنية".وأضاف قصعة "هناك بعض التراجع حصل في محلات السوبر ماركت والسبب يعود إلى تراجع القوة الشرائية فأصبح شراء القهوة أقل أهمية من شراء المواد الأخرى المتعلقة بالطعام وبدا ذلك جلياً في سلات المشتريات".وقال: "بدأ لبنان يصنع منذ فترة الكابسولات المخصصة لآلات القهوة وهي عبوات صغيرة جاهزة توضع في آلة صنع القهوة وهذه بدأت تتزايد في الصناعة الوطنية وتستهلك أكثر من المستوردة".ولفت إلى أن "الإقبال على المحلات التجارية بات أقل من السابق إلا أن متاجر القهوة اللبنانية لازالت في وضع جيد".بدوره، قال أحد أصحاب هذه المتاجر: "ازداد الطلب عبر الأونلاين على القهوة أثناء فترة الحجر المنزلي وسجلت مبيعاتنا ارتفاعا ملحوظاً".وختم: "لا أعتقد يوماً أن القهوة لن تكون من أولويات اللبنانيين، إلا أن شريحة من فئة الشباب التي لا تعمل بدأت زياراتها تتقلص".