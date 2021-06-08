مسرحية "السكانر" انكشفت.. والهدف ضرب "الدور المستقبلي" لمرفأ طرابلس

بإخراج ركيك وسيناريو "غير محبوك" انكشفت المسرحية التي حصلت في وزارة الخارجية والمغتربين، أمس الإثنين، والتي حملت بالشكل عنوان "اجتماع لمعالجة حظر دخول المنتجات والصادرات اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية"، ولكنّها هدفت في "الكواليس" إلى توجيه ضربة قاضية لمرفأ طرابلس لمنعه من النهوض وحرمان المدينة من أي دور مستقبلي لها في المنطقة ولا سيما دورها في أن تكون مركز انطلاق لإعادة الإعمار في سوريا.

وصدر عن الاجتماع عدد من الوصيات الرسمية من بينها: "إعطاء الأولوية للإسراع في تأمين وشراء وتركيب "سكانر" في مرفأ بيروت في أسرع وقت ممكن"، و"العمل على شراء أكثر من سكانر من خلال مشروع (BOT) وعبر الهبات وتجاوز البيروقراطية الإدارية والكلفة المالية".

لكنّ النائب ميشال ضاهر الذي حضر الاجتماع، أعلن، ومن خارج السياق، أنّه سيقوم بإصلاح "السكانر" في مرفأ طرابلس، مشيراً إلى "أنّنا سنتابع مع الجمارك لنقله إلى مرفأ بيروت"، وهنا كانت "الطامّة الكبرى" و"الهزالة الإخراجية"، فكيف سيقوم "صاحب السعادة" بإصلاح "سكانر" هو بالأساس غير معطّل ويعمل بشكل طبيعي؟ ولماذا يريد سحبه من مرفأ طرابلس ونقله إلى مرفأ بيروت؟.