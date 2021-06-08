نصرالله يطمئن المحبين.. هذا ما قاله عن وضعه الصحي

أشار الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار" إلى أنه يعتز بمحبة الناس، وشكر الجميع وطمأنهم على وضعه الصحي، وقال: "أنا معكم وبينكم وسنواصل هذا الطريق سوياً، وأنا أحمل أملاً في أن نصلي في القدس سوياً".