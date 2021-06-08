المفتي قبلان: إما حكومة أو بركان شعبي جائع لن يبقي ولن يذر

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، انه "لم يعد مقبولا أي شيء، البلد على فوهة بركان، الناس كفرت بكل شي، الجوع كافر، الدولة انهارت والناس تلفظ أنفاسها، وهناك من يرتكب مجزرة شاملة بحق شعب بأكمله، حرب الدولار أسوأ من مجاعة 1915، والأسعار زادت 500 بالمية وألف بالمية"، وقال: "لا بد من تأليف حكومة الآن قبل الغد، ولن نقبل أن يحدد شخصان مصير شعب يجري ذبحه بالسياسة".وختم: "والمعادلة الآن: إما حكومة أو بركان شعبي جائع لن يبقي ولن يذر".