وزيرة العدل "مُصرّة عالمرسوم"

صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الإتي :



بعد تداول الكتاب الموجّه من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العدل بتاريخ 1/6/2021 بشأن مشروع مرسوم تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بصيغة pdf على وسائل التواصل الإجتماعي، توضح وزيرة العدل أنها أرسلت الى السيد رئيس مجلس الوزراء كتاباً معلّلا تاريخ 4/6/2021 أعادت بموجبه مشروع المرسوم المذكور، مع التأكيد على ضرورة السير به إلتزاماً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، وتأميناً لاستمرارية المرفق القضائي.