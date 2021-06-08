لبنان

وزيرة العدل "مُصرّة عالمرسوم"

Lebanon 24
08-06-2021 | 10:59
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم البيان الإتي :

بعد تداول الكتاب الموجّه من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة العدل بتاريخ 1/6/2021 بشأن مشروع مرسوم تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، وذلك بصيغة pdf على وسائل التواصل الإجتماعي، توضح وزيرة العدل أنها أرسلت الى السيد رئيس مجلس الوزراء كتاباً معلّلا تاريخ 4/6/2021 أعادت بموجبه مشروع المرسوم المذكور، مع التأكيد على ضرورة السير به إلتزاماً بأحكام الدستور والقوانين المرعية، وتأميناً لاستمرارية المرفق القضائي.
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