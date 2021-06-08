عداد "كورونا" يواصل انخفاضه في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 173 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 541801 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 165 ضمن المقيمين و8 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 525065، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7774، إذ تمّ تسجيل 5 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".