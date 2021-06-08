لبنان

تصريح جديد هام من وزير الاتصالات بشأن الإنترنت.. هذا ما قاله

Lebanon 24
08-06-2021 | 18:13
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جال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال المهندس طلال حواط مع رئيس مجلس إدارة "طيران الشرق الاوسط" محمد الحوت في مركز التدريب والمؤتمرات التابع للشركة، حيث استمع إلى شرح مفصل عن "مراحل التأسيس والخدمات التي يقدمها، مضاهيا بذلك أهم المراكز العالمية".

وخلال الزيارة، وضع الحوت المركز في تصرف الوزير حواط ووزارة الاتصالات، مبدياً "تخوفه من التأثير السلبي من جراء انقطاع الانترنت على الملاحة الجوية"، فطمأنه حواط إلى أن "الإنترنت لن ينقطع طالما أن مادة المازوت مؤمنة ومصرف لبنان يفتح الاعتمادات اللازمة لشرائها".

وتطرق إلى "الاجتماع الذي حصل بالأمس في السرايا الحكومي، وترأسه الرئيس حسان دياب بمشاركته مع وزيري المال والطاقة، حيث تم الاتفاق على إعطاء قطاع الاتصالات الأولوية من حيث تأمين مادة المازوت، والموافقة على إعطاء إضافة على موازنة هيئة أوجيرو".

كما ابدى حواط "تقديره لشركة طيران الشرق الأوسط وكل العاملين فيها، إذ إنه رغم الظروف السيئة التي تمر بها البلاد، ما زالت تقوم بواجبها على أكمل وجه، وعلى كل الأصعدة".

يشار إلى أنه تم تنفيذ "مركز التدريب والمؤتمرات" على مرحلتين: الأولى أنجزت في عام 2005 والثانية في عام 2017. كما تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 43500 متر مربع، ويضم أقساما وبرامج تشمل جميع العاملين في حقل الطيران من موظفي أرض وطيارين ومضيفين وتقنيين وإداريين.
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