"القوات" في طرابلس: لا علاقة لنا ببعض الصور المشوهة لإسم الجلالة في ساحة النور

نفت منطقة طرابلس في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، "أي علاقة للحزب مباشرة أو غير مباشرة ببعض الصور المشوهة لإسم الجلالة في ساحة النور في طرابلس، وتضع هذا العمل المشبوه ضمن الحملات الممنهجة من أجل إثارة الفتن والنعرات".

واعتبر البيان أنّ " مَن يقوم بتداول هذه الصوَر المفبركة عبر الفوتوشوب يساهم في الضرر تماماً كمن فبركها في الأساس".