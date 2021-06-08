لبنان

بلدية عين الريحانة نفت اندلاع حرائق في احراج البلدة

Lebanon 24
08-06-2021 | 13:35
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نفت بلدية عين الريحانة - كسروان في بيان، "ما يتم تداوله في الإعلام وعبر وسائل التواصل الإجتماعي عن إندلاع حرائق في أحراج البلدة"، وقالت: "يهمّ البلدية التوضيح أن هذا الخبر غير دقيق، لأن الحريق المندلع لا يقع في عين الريحانة عقاريا بل في مناطق مجاورة، لذا إقتضى التوضيح".
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