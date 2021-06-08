بلدية عين الريحانة نفت اندلاع حرائق في احراج البلدة

نفت بلدية عين الريحانة - كسروان في بيان، "ما يتم تداوله في الإعلام وعبر وسائل التواصل الإجتماعي عن إندلاع حرائق في أحراج البلدة"، وقالت: "يهمّ البلدية التوضيح أن هذا الخبر غير دقيق، لأن الحريق المندلع لا يقع في عين الريحانة عقاريا بل في مناطق مجاورة، لذا إقتضى التوضيح".